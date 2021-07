Harry Kane dreht auf: Darum ist der England-Torjäger für die Three Lions so wichtig

Am Ende des EM-Viertelfinals zwischen England und der Ukraine gab es einen herzlichen Austausch zwischen zwei Stürmern zu sehen. Dem einen gehört die Vergangenheit, dem anderen die Ge­gen­wart. Andriy Shevchenko, ukra­i­ni­scher Rekordtorschütze und nun Nationaltrainer, traf an der Seitenlinie des Stadio Olimpico von Rom auf Harry Kane, der mit seinen beiden Treffern beim 4:0-Erfolg entscheidenden Anteil daran hatte, dass England im Halbfinale am Mittwoch gegen Dänemark steht und mehr denn je vom ersten Titel seit der WM 1966 träumt. Shevchenko und Kane, Stürmervergangenheit und Stürmergegenwart, umarmten sich und sprachen ein paar Worte. Anzeige

Der Inhalt der Konversation ist nicht bekannt, doch es lässt sich vermuten, dass Shevchenko seine Glückwünsche überbrachte – dazu, dass Kane, 27, es allen gezeigt hatte. Englands Kapitän hatte ja in der Kritik gestanden nach 463 Minuten ohne Tor und einer schwachen Vorrunde. Erst im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien gab der Premier-League-Torschützenkönig von Tottenham Hotspur den ersten Schuss aufs Ziel ab. Englands Öffentlichkeit diskutierte panisch die möglichen Gründe für das Formtief ihres wichtigsten Spielers.

Dann kam das Achtelfinale gegen Deutschland, die 86. Minute. Nach einer Flanke von Jack Grealish köpfte Kane zum 2:0-Endstand ein und durchbrach seine Blockade. Ab sofort werde der echte Harry ­Kane zu sehen sein, warnte Trainer Gareth Southgate – und er bekam recht. In der vierten Minute des Spiels gegen die Ukraine verwertete Kane ein Zuspiel von Raheem Sterling per Grätsche zum 1:0, in der 50. Minute traf er per Kopf zum 3:0. Beides echte Mittelstürmertore.





Tore bei großen Turnieren: Harry Kane liegt nur noch einen Treffer hinter Gary Lineker

Fast hätte Kane ein drittes Mal getroffen, als er einen Ball aus 16 Metern volley nahm. Auch wenn der ukra­i­ni­sche Torwart Georgiy Bushchan parierte – die Szene zeigte perfekt, dass Kane das Selbstvertrauen, den Mut zum Risiko, die Entschlossenheit zurückhat, die das englische Fußballvolk vermisst hatte in der Vorrunde. "Wie konnten wir je an Kane zweifeln?", fragte die Times voller Reue. Der Stürmer blieb bescheiden: "Es ist immer großartig, der Mannschaft zu helfen."

Teamgeist ist eine Stärke Englands unter Southgate. Der Trainer lobte nach dem 4:0 gegen die Ukra­i­ne jene Profis, die bislang nicht zum Einsatz gekommen sind. Ohne sie sei der Erfolg unmöglich. Doch es kommt bei Turnieren darauf an, dass die Schlüsselspieler in den entscheidenden Momenten Impulse setzen – das tut Kane. Mit neun Toren bei Welt- und Europameisterschaften liegt er nur noch einen Treffer hinter Gary Lineker.

Dieser wäre nicht traurig, wenn er die englische Bestmarke verlieren würde. "Ich hoffe, Harry zieht an mir vorbei", sagte er in der BBC. Auch Alan Shearer kennt sich damit aus, angezweifelt zu werden. Vor der EM 1996 hatte er zwölf Spiele nicht getroffen und wurde dann bester Schütze des Turniers. "Wenn man nicht trifft, kann man nicht schlafen", berichtete Shearer in der BBC: "Unser Land erwartet von Harry ­Kane, dass er liefert. Wenn es nicht passiert, ist es nicht schön. Jetzt ist er der König der Welt."

England-Star Harry Kane: Seine Tore kommen zumeist in Schüben

Kane besiegt die Vergangenheit. Bei der WM 2018 wurde er Torschützenkönig, allerdings gelangen ihm fünf seiner sechs Treffer in der Vorrunde. In der K.-o.-Phase wurde er schwächer. Bei der EM ist es umgekehrt: Nach schwacher Vorrunde kommt er nun in Form. Und die Statistik macht den Engländern Hoffnung. "Seine Tore kommen normalerweise in Schüben", schrieb der Telegraph mit Verweis darauf, dass Kane im Nationalteam schon viermal in drei oder mehr Spielen nacheinander getroffen habe.