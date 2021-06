Harry Kane schließt sich Manuel Neuer an: Auch England-Kapitän läuft mit Regenbogen-Binde auf

Manuel Neuer hatte bereits in der Vorrunde dieser Europameisterschaft ein Zeichen gegen Homophobie und Ausgrenzung gesetzt - nun zieht auch Englands Kapitän Harry Kane nach. Im Achtelfinale gegen die deutsche Mannschaft wird am Dienstagabend (18 Uhr, ARD und Magenta TV) neben Neuer auch der Stürmer von Tottenham Hotspur mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auflaufen. Das gab der englische Verband FA am Montagabend per Tweet bekannt. Anzeige

Auch der Spielführer der aus dem Turnier ausgeschiedenen Niederländer, Georginio Wijnaldum, hatte beim Achtelfinal-Aus gegen Tschechien (0:2) am Sonntag eine Binde in den Farben des Regenbogens getragen, die außerdem die Aufschrift "One Love" zierte. Die englische Mannschaft wolle zum Ende des "Pride Month" nun ebenfalls ein Zeichen setzen, dass man an der Seite der LGBTQ+-Gemeinschaften in aller Welt stehe, hieß es weiter. Die bunten Farben gelten weltweit als Symbol für Toleranz sowie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.