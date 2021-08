Berichte: Harry Kane plant keine Rückkehr zu Tottenham – Klub prüft Sanktionen und will nicht verkaufen

Die langjährige gemeinsame Erfolgsgeschichte von Harry Kane und Tottenham Hotspur droht in einem beispiellosen Streit zu enden. Der Mittelstürmer war am Montag nach seinem verlängerten Sommerurlaub nicht zum obligatorischen Corona-Test erschienen und plant laut The Athletic keine Rückkehr mehr ins Training des Klubs, dem er seit knapp 17 Jahren angehört. Mit seinem Fernbleiben will der 28-Jährige offenbar einen Transfer erzwingen. Als Topfavorit auf die Verpflichtung des Spurs-Kapitäns gilt der englische Meister Manchester City. Anzeige

Auch am Dienstag trat Kane beim Training der Londoner nicht in Erscheinung. Dem Bericht des gut informierten Online-Magazins sowie anderer britischer Medien wollen die Spurs Kane trotz der Querelen nicht an einen Konkurrenten aus der Premier League verkaufen. Ein "Gentlemen's Agreement" für einen Transfer gebe es laut des Vereinschefs Daniel Levy ebenfalls nicht. Der Spurs-Boss will Kane, der seit 2004 im Verein spielt und für die Profis bereits 336 Spiele absolviert und 221 Tore geschossen, nun mit Sanktionen belegen.