Ohne Harry Kane: Tottenham Hotspur müht sich mit Zittersieg in die vierte Runde des FA-Cups

Das erste Spiel im Stadion des Zweitligisten war 1:1 (0:0) ausgegangen . Giovani Lo Celso brachte die Spurs in der 2. Minute in Führung, Erik Lamela (15.) legte nach. Der eingewechselte George Saville (83.) erzielte den Anschlusstreffer für den Tabellen-16. der zweitklassigen Football League Championship.

Sorgen um Superstar Harry Kane

Die Mannschaft von José Mourinho trifft am 19. Februar und am 10. März in der Königsklasse auf RB Leipzig, muss dabei auf Superstar Harry Kane verzichten. Der Spurs-Torjäger hatte sich am 1. Januar im Liga-Spiel gegen den FC Southampton (0:1) eine Sehnenverletzung am linken Oberschenkel zugezogen und fällt im Anschluss an die notwendige Operation für unbestimmte Zeit aus. Trainer Mourinho hielt zuletzt sogar ein Saison-Aus des Angreifers für möglich.

Kane könne bis Mitte April, Ende April, Mai oder sogar bis nächste Saison ausfallen. Er wisse es nicht, sagte der Portugiese.