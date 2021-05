Engländer berichten: Superstar Harry Kane bittet Tottenham um Freigabe – Wechsel vor der EM?

Schwerer Schlag für Tottenham Hotspur: Nach Informationen von Sky UK soll Superstar Harry Kane den Tabellensechsten der englischen Premier League um die Freigabe für einen Transfer gebeten haben. Der 27-Jährige, der als einer der besten Stürmer der Welt gilt, wird bei zahlreichen Topklubs in England und Spanien gehandelt.

Dem Bericht zufolge sei der Plan der Spurs zwar, Kane noch von einem Verbleib zu überzeugen. Allerdings soll der Angreifer willens sein, auf der Jagd nach Titeln den Verein wechseln zu wollen. Dabei wolle man ihm angesichts seiner Verdienste keine Steine in den Weg legen. Kane, dessen Marktwert von transfermarkt.de auf 120 Millionen Euro taxiert wird, spielt bereits für Tottenham, seit er elf Jahre alt ist. Bisher spielte er 334 Mal für die Londoner und schoss 220 Tore. Allein in dieser Saison erzielte er 32 Treffer und bereitete in 47 Spielen 16 weitere Tore vor - überragende Werte.