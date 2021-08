Bericht: Harry Kane bleibt Tottenham-Training fern – ManCity an England-Kapitän interessiert

Eigentlich war der gebürtige Londoner am Montag im Trainingsbetrieb am Hotspur Way zurückerwartet worden, nachdem er wegen der EM einen verlängerten Sommerurlaub erhalten hatte. Allerdings tauchte er bei der Einheit des neuen Trainers Nuno Espirito Santo nicht auf - ob dieses Fernbleiben mit dem Verein abgestimmt war, blieb vorerst unbekannt. Kane hatte die englischen Three Lions bei der EM bis ins Finale geführt, das im Londoner Wembley-Stadion allerdings im Elfmeterschießen gegen Italien verloren wurde.