Kurios: Tottenham-Stürmer Harry Kane verletzt sich nach Abseits-Tor - Vorteil für RB Leipzig?

Schlechter Jahres-Start für die Tottenham Hotspur und Trainer José Mourinho: Der Premier-League-Klub unterlag an Neujahr dem FC Southampton von Ex-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl mit 0:1. Besonders bitter lief es dabei für den englischen Stürmer-Star Harry Kane. In der 75. Minute stand er bei einem Kopfballtor knapp im Abseits, verpasste somit den Ausgleich für die Spurs. Nur Sekunden, nachdem der Ball im Netz zappelte, fasste sich der 26-Jährige an den linken Oberschenkel - und musste direkt danach vom Feld.

Dabei geht der Blick des englischen Klubs womöglich schon in Richtung der Champions League. Im Achtelfinale trifft Mourinho dabei auf RB Leipzig mit Julian Nagelsmann - ein spannendes Duell, wurde der Leipziger Coach vor allem in seiner Anfangszeit auf der Trainerbank in Hoffenheim als "Baby-Mourinho" bezeichnet. Ein Ausfall von Kane dürfte den Sachsen in die Karten spielen. Dann könnte es Nagelsmann und seinem Team gelingen, ebenso wie der Ex-Leipziger Hasenhüttl gegen Tottenham zu gewinnen.