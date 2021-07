Bericht: Alternative zu Kane-Transfer? Bayern-Torjäger Lewandowski im Visier von Manchester City

Die Bayern hatten sich bezüglich der Zukunft des polnischen Nationalstürmers, der seit Jahren mit einem Transfer zum spanischen Spitzenklub Real Madrid in Verbindung gebracht wird, zuletzt jedoch erst entspannt gezeigt . Neu-Trainer Julian Nagelsmann hatte über Kontakt mit dem sich im EM-Urlaub befindenden Lewandowski berichtet. " Auf der einen Seite weiß Robert, was er an Bayern München hat, was er an der Mannschaft hat ", so der 33-Jährige gegenüber Sky. " Punkt zwei gibt es eine vertragliche Situation. Das ist auch klar. " Zudem fügte der neue Coach der Münchener an: "Die Antworten, die er mir geschrieben hat, bezüglich Urlaubsplanung und Wiedereinstieg ins Training, die haben sich alle sehr gut und topmotiviert angehört und damit bin ich schon zufrieden."

Lewandowski hatte in der abgelaufenen Saison mit 41 Treffern nicht nur zum dritten Mal die Torjägerkanone in der Bundesliga eingeheimst, sondern darüber hinaus den Uralt-Rekord von Gerd Müller von 40 Liga-Toren in einer Saison überboten. Am 26. Juli wird Lewandowski, der in sein achtes Jahr beim FC Bayern geht und in dieser Zeit 294 Pflichtspieltreffer erzielte, zusammen mit den deutschen und französischen Nationalspielern zu Leistungstests an der Säbener Straße erwartet, ehe am 28. Juli das erste Mannschaftstraining für die EM-Nachzügler ansteht.