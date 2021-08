In der Posse um seine Zukunft bei den Tottenham Hotspur hat sich England-Kapitän Harry Kane am Freitagabend via Twitter zu Wort gemeldet. In einer Mitteilung schrieb Kane, es tue ihm weh, "all die Kommentare in dieser Woche zu lesen, die meine Professionalität anzweifeln". Dem 28 Jahre alten Stürmer wird ein Wechsel-Wunsch nachgesagt. Wie britische Medien in den vergangenen Tagen berichteten, sei er dem Trainingsauftakt der Spurs in den vergangenen Tagen absichtlich ferngeblieben, um einen Abschied zu erzwingen. Diese Darstellung wies Kane von sich: "Während ich nicht auf Details eingehen möchte, muss ich klarstellen, dass ich niemals verweigert hätte, zu trainieren."

Anzeige