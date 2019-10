Van der Vaart lästert über ManUtd-Star Maguire: "Finde auf dem Amateurplatz leicht drei, die das auch können"

Das Duell zwischen Manchester United und dem FC Liverpool (1:1) war am Sonntag nicht nur das Kräftemessen der beiden englischen Rekordmeister, sondern auch das Aufeinandertreffen der beiden teuersten Abwehrspieler der Welt. Europas Fußballer des Jahres Virgil van Dijk auf Seiten der Reds - und ManUtd-Rekordtransfer Harry Maguire auf der anderen. Vor knapp zwei Jahren zahlte Liverpool rund 84,5 Millionen Euro an Southampton, um van Dijk zu bekommen. Maguire war im Sommer nochmal 2,5 Mio. Euro teurer.

Aus Sicht von Holland-Legende Rafael van der Vaart kann der 26-Jährige es mit van Dijk allerdings nicht mal im Einsatz aufnehmen. Am Rande des 1:1 der beiden Teams im Old Trafford zog der ehemalige Hamburger, der vorige Woche seinen großen Abschied in der Hansestadt feierte, regelrecht über Maguire her. Der englische Nationalspieler könne nichts für die höhe Ablöse, "aber wenn er so viel Geld wert ist, dann müsste van Dijk einen Marktwert von 300 Millionen haben", sagte der 36-Jährige dem TV-Sender Ziggo Sport.