Teuerster Verteidiger der Welt: Harry Maguire wechselt offenbar zu Manchester United

Den Transferrekord eines Abwehrspielers hält aktuell noch Virgil van Dijk - der Verteidiger wechselte im Januar 2018 für 84,7 Mio. Euro vom FC Southampton zum FC Liverpool. Wie die englische Zeitung The Sun berichtet, werden für Maguire zunächst 67 Millionen Euro fällig, die zusätzlichen Bonuszahlungen betragen etwa 22 Millionen Euro.

Schon nach der starken WM der Englänger im vergangenen Sommer soll ManUnited an Maguire interessiert gewesen sein. Leicester City lehnte angeblich ein Angebot über etwa 68 Millionen Euro ab. Der Verteidiger respektierte damals die Entscheidung und verlängerte seinen Vertrag bis 2023 ohne Ausstiegsklausel. Zuletzt hatte Leicester neuerliche Angebote ab und sich damit dem Unmut von Maguire zugezogen. Die Aussicht auf 89 Millionen scheinen beim Klub nun aber zu einem Umdenken zu führen.

Auch ManCity zeigte Interesse

Nach dem neuen Angebot der "Red Devils" könnte alles ganz schnell gehen: Schon am Montag soll Maguire in Manchester den Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Vertrag unterzeichnen. ManUnited würde sich damit auch gegen Stadtrivale Manchester City durchsetzen - auch der Klub von Pep Guardiola zeigte angeblich Interesse an Maguire.