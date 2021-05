Harte Hrubesch-Kritik an Profis nach verpasstem HSV-Aufstieg: "Hatten es auch nicht verdient"

Erst tröstete er noch seine Spieler nach der nächsten großen Enttäuschung für das ehemalige Bundesliga -Schwergewicht Hamburger SV - dann machte Horst Hrubesch seinem Ärger am Sky-Mikrofon Luft. Der Interimstrainer des HSV war mit der Leistung seiner Spieler nicht zufrieden. Diese hatten kurz zuvor mit einer 2:3-Pleite beim Abstiegskandidaten VfL Osnabrück ihre letzte Chance auf den Relegationsplatz drei verspielt. "Natürlich tut es weh. Aber eins müssen wir ganz klar sagen: Wir hatten es auch nicht verdient", sagte Hamburgs Fußball-Legende. Der HSV muss nun eine vierte Saison in der Zweitklassigkeit verkraften.

Der Nachfolger des erst Anfang des Monats entlassenen Daniel Thioune übte harte Kritik: "Das reicht so nicht", sagte Hrubesch. "Wir machen Türen auf und kriegen Gegentore, wo du dich wirklich hinterfragen musst", ergänzte er und warf seinem Team fehlende Mentalität vor: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir dieses Spiel so wollten, wie es sein muss." Dabei sei sein Team eigentlich "in der Lage, Fußball zu spielen", wie der HSV beim 5:2-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Montag bewiesen habe.