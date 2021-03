Harte Kritik von Coach Haber und drei Verletzte: SC DHfK Leipzig fährt geschwächt nach Kiel

Leipzig. Abseits von möglichen Modellprojekten, drohenden Spielabsagen und einer verwirrenden Corona-Schutzverordnung müssen sich die Handballer vom SC DHfK Leipzig in diesen Tagen auch mit einigen sportlichen Problemen beschäftigen. In der Offensive stolperte das Team von André Haber in den vergangenen Wochen regelmäßig über das eigene Unvermögen und mit den Ausfällen von Martin Larsen (Knie), Marko Mamic (Fuß) und Gregor Remke (Kopf) wirkt die Niederlage beim THW Kiel am Mittwoch um 18.30 Uhr bereits programmiert.

Philipp Weber (SC DHfK Leipzig): "Marko spielt eine wichtige Rolle bei uns – gerade in der Abwehr. Das ist so kurzfristig nur schwer zu kompensieren. Dennoch soll das nicht als Ausreden gelten, wir hätten es besser lösen können heute. Wir haben wieder zu viele einfache Fehler gemacht." ©

Das sieht auch Coach Haber so, der kritisiert: „Ich erwarte vor allem mehr Verantwortung für das Spielgerät. Es ist teilweise zu einfach, zu billig was wir da anbieten.“ Hier müsse das Team weiterhin an sich arbeiten und in Zukunft wieder besser abliefern. „Gequatscht haben wir in den letzten Tagen genug, jetzt müssen wir Taten folgen lassen“, wird Günther deutlich. Kein leichter Auftrag, erst recht nicht in Kiel.