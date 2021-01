Harte Prüfung für Leipzigs Sportvereine: Pandemie hinterlässt erste Spuren

Leipzig. Das Sundschwimmen vor der Insel Rügen ging 2020 coronabedingt offiziell baden. Doch ein achtköpfiges Team vom Post SV Leipzig tauchte Anfang Juli dennoch am Strelasund auf. „Wir haben das aus der Kalten gemacht, von Stralsund zur Insel Rügen und wieder zurück, einfach zügig durch. Das musste sein“, erinnert sich Uwe Bodusch (42) an ein Stück Normalität im komplizierten Jahr. Der Vereinschef arbeitet seit 24 Jahren mit Herzblut ehrenamtlich und hat die aktuellen Mitgliederzahlen parat.

Sorge um Zukunft der Kids

Zum 1. Januar 2021 sind 570 Postler notiert, 100 weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr – es betrifft zu 84 Prozent den Kinderbereich. Laut Uwe Bodusch sollten am 1. November 2020 fünf Anfängerkurse für Nichtschwimmer (Vorschule) beginnen. Alles war vorbereitet, dann kam die zweite Welle – doch leider nicht im Wasser.

Der neuerliche Lockdown bedeutete: Schwimmhallen dicht. „Das kann man auch nicht nachholen, denn wir haben ja nicht plötzlich mehr Wasserfläche und mehr Trainer“, skizziert Bodusch die Problematik. Auch um die Zukunft der Kinder im Nachwuchstrainingszentrum machen wir uns große Sorgen. Auch dort hätten wir uns Lösungsansätze gewünscht. „Eine Schwimmhalle in der Stadt hätte doch für den Vereinssport öffnen können. Wir haben schließlich eine soziale Verantwortung für unsere Kinder“, betont Bodusch, einst schnellster Feuerwehrmann der Welt. Auf seine Anfrage hieß es von Seiten der Sportbäder Leipzig GmbH, dass die vorgeschlagene Variante aus wirtschaftlichen Gründen nicht gerechtfertigt wäre.

Der große Einbruch kommt 2021

Der Post SV Leipzig ist einer von 4.447 Vereinen im Landessportbund Sachsen (LSB), mit 675.000 Mitgliedern (Stand 1.1.20) die größte Bürgerorganisation im Freistaat. Die Pandemie wird in rückläufigen Zahlen ihre Spuren hinterlassen. „Wir sind bei der Bestandserhebung und werden Ende Januar den Überblick haben. Aber ich rechne mit vier bis fünf Prozent weniger Mitgliedern“, sagte LSB-Generalsekretär Christian Dahms auf SPORT BUZZER -Anfrage. Seine Vermutung durch die aktuellen Einschränkungen: Viel schlimmer werde der Einbruch in diesem Jahr.

Nur die Profis und Halbprofis dürfen ran. Ist in Ordnung, findet Dahms, doch er wünscht sich, dass die Stimme des Breitensports auch gehört wird. Das Ehrenamt: Unbezahlbar und der von der Politik so oft beschworene soziale Kitt. „Es geht nicht darum, den Sport gänzlich zu öffnen. Aber Vereine und Verbände, die sich Gedanken gemacht und Geld in Hygienekonzepte und -maßnahmen investiert haben, sollten im vertretbaren Rahmen für ihre Mitglieder da sein dürfen.“