Harte Zeiten für Ex-Dynamos Klingenburg und Holthaus in Köln

Dresden. Gegen Viktoria Köln hat Dynamo Dresden noch nie gespielt, denn beide Mannschaften begegneten sich bisher weder in einer Liga und noch im DFB-Pokal . Doch der letztjährige Aufsteiger ist längst kein unbeschriebenes Blatt, denn nicht nur Trainer Pavel Dotchev kennt man in Dresden gut, sondern auch etliche Kölner Spieler.

Zu denen gehören nicht nur bundesligaerfahrene Haudegen wie Torwart Sebastian Mielitz , Stürmer Albert Bunjaku oder Mittelfeldspieler Marcel Risse, es haben auch drei Ex- Dynamos Verträge bei der Mannschaft aus dem in normalen Zeiten 10.000 Zuschauer fassenden Sportpark Höhenberg auf der rechten Rheinseite. Während Stürmer Steven Lewerenz (29) als Ex-Dynamo weniger bekannt ist, weil er 2007/08 nur ein Jahr in der Dresdner U17 kickte, haben Mittelfeldmann René Klingenburg (26) und Linksverteidiger Fabian Holthaus (25) bei den Profis der Schwarz-Gelben gespielt.

Dynamo Dresden will in Köln keinen Leistungsträger für DFB-Pokal schonen

Klingenburg bisher torlos

Richtig glücklich wurde in Köln bislang auch Klingenburg nicht, der 2015/16 schon einmal ein Jahr bei der Viktoria in der Regionalliga West gespielt hatte. Der gebürtige Oberhausener, der letzte Saison für Dynamo 25 Zweitliga- und ein DFB-Pokalspiel bestritten hatte, lief erst siebenmal in dieser Saison für die Rheinländer auf. Nur einmal stand er dabei 90 Minuten auf dem Platz. In zwei Spielen fehlte er wegen einer Corona-Infektion, gegen Uerdingen gehörte der Ex-Schalker aus sportlichen Gründen nicht zum Kader. Getroffen hat „Klinge“ – wie zuvor bei Dynamo – auch nach seinem Comeback in Köln noch nicht.