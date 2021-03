"Harter Brocken" - BVB-Lizenzspielerchef Kehl reagiert auf Hammer-Los gegen Manchester City

Borussia Dortmund geht mit großem Respekt in das Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City . "Ehrlich gesagt habe ich mir zwei Mannschaft nicht gewünscht. Eine davon war Manchester City. Weil ich sie für den Topfavoriten halte", kommentierte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Freitag die Auslosung wenige Minuten zuvor . "Es wird ein harter Brocken, und es werden zwei sehr schwierige Spiele für uns."

Kehl erinnerte an die starken Auftritte des Teams um den ehemaligen BVB-Star Ilkay Gündogan im Achtelfinale der Königsklasse gegen Borussia Mönchengladbach, in denen sich der Tabellenführer der Premier League mit jeweils 2:0 durchgesetzt hatte: "Manchester City ist im Moment in einer fantastischen Verfassung. Mit welcher Dominanz sie ihre Gegner beherrschen, haben zuletzt die Gladbacher zu spüren bekommen", sagte der ehemalige BVB-Kapitän.