Hartes Duell der Freunde: Hannover 96 muss beim 1. FC Heidenheim "jetzt performen"

Warum nicht mal zu­rück­schau­en ins Jahr 2003? Beim letzten Zweitligaspiel von Waldhof Mannheim vor dem Abstieg standen in Lübeck bekannte Größen des Fußballgeschäfts auf und neben dem Platz. Waldhofs Trainer Stefan Kuntz, jetzt U21-Nationalcoach, bot Kenan Kocak im defensiven Mittelfeld auf. Frank Schmidt, heute seit 13 Jahren Heidenheim-Trainer, saß als Defensivspezialist auf der Bank. Für den 3:1-Sieger Lübeck stürmte Daniel Thioune, jetzt HSV-Trainer, der zur Freude von Coach Dieter Hecking, heute Sportvorstand in Nürnberg, zwei Tore erzielte. Anzeige Nun sieht man sich wieder Und nun sieht man sich wieder in der 2. Liga. Vor einer Wo­che besiegte Kocak den Thioune-HSV, am Samstag (ab 13 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) trifft der 96-Trainer seinen Freund Schmidt. „Er war schon damals ein Super-Typ und hat mir als junger Spieler viel geholfen“, sagt Kocak, „Frank ist ein wahnsinnig guter Mensch, und dass er ein fantastischer Trainer ist, hat er über all die Jahre bewiesen.“

Kocak schwärmt nur so von dem früheren Mitspieler. „Ein Riesenkompliment“ müsse man Schmidt machen, für das, was er „auf die Beine gestellt“ habe. „Beinahe gekrönt“ habe er sich, Heidenheim scheiterte in der Relegation nur knapp an Bremen. Er werde aber „wieder ankratzen“ am Aufstieg, glaubt Kocak. In Heidenheim "geht´s richtig zur Sache" Der 46-jährige Schmidt scherzt die Lobeshymne weg. „Gut, ich war ja ein älterer Spieler. Da ist es normal, dass man einen älteren Spieler auch würdigt und schätzt.“ Sie hätten sich aber vor allem auf der zwischenmenschlichen Ebene schätzen gelernt. Je­doch wird die Freundschaft der Trainer nichts an der Härte des Duells am Samstag ändern. In Heidenheim, das weiß 96 nach dem 0:4 im Vorjahr, „geht’s richtig zur Sache“, wie auch 96-Scout Dieter Schatzschneider warnt.



"Liegen in der Liga in allen athletischen Parametern vorne" Schmidt hält mit den Vorzügen seines Teams nicht hinterm Berg. „Wir liegen in der Liga in allen athletischen Parametern vorne“, das zeige, „dass die Einstellung und die Mentalität stimmen“, lobt der Trainer: „Wir sind auch die Mannschaft, die die meisten Tore in der Schlussviertelstunde geschossen hat. Das spricht dafür, dass wir konditionell topfit sind und dieses Verständnis haben, wie wir in Heidenheim Fußball spielen wollen, bis zum Schluss alles rauszufeuern.“ Gut nur, dass 96 nicht als Spitzenreiter in den Süden fährt. Heidenheim hat zweimal in Folge den Tabellenführer gestürzt. Zunächst den Hamburger SV (3:2) und zuletzt Greuther Fürth (1:0). Nach schwachem Saisonstart in der „sehr gefährlichen und komplizierten Liga“ sei die Gefahr weiterhin da, „unten reinzurutschen“, warnt Schmidt. Das gilt noch mehr für die 96-Mannschaft, die schon Freitagmorgen um 7.30 Uhr im Bus in Richtung Baden-Württemberg startete.

Das sind die Trainer von Hannover 96 seit dem Aufstieg 2001 Am 14. November bestätigte Hannover 96 Kenan Kocak als Nachfolger von Mirko Slomka. © imago/