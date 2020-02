Hartes Stück Arbeit: Recken schlagen Ludwigshafen mit 25:23

Die TSV Hannover-Burgdorf liefert Ergebnisse. Gegen die Eulen Ludwigshafen gab es einen 25:23 (12:13)-Heimsieg, wobei die zwei Punkte Lohn für eine abermals beeindruckende Moral der Recken war. Spielerisch ließ das Duell mit dem Vorletzten der Handball-Bundesliga Wünsche offen. Die Tabelle bietet dennoch rosige Perspektiven: Hannover sprang auf Platz drei, da die Konkurrenz an der Spitze auf europäischer Bühne beschäftigt war.

Führung in der ersten Halbzeit wechselt munter

„In der Bundesliga kann jeder jeden schlagen.“ Dieser Satz wird insbesondere in dieser Spielzeit häufig von den Experten zitiert. Und die Recken machten zunächst auch gegen die Gäste aus der Pfalz die Erfahrung, dass die Punkte nicht mit dem Schongang in der Swiss-Life-Hall bleiben. Die 4200 Besucher auf den voll besetzten Rängen sahen eine erste Halbzeit, in der die Führung munter zwischen beiden Mannschaften wechselte. Die Hannoveraner brauchten viel Geduld, um ihre Tore zu erzielen. Ludwigshafen deckte aggressiv und offensiv, das bekam vor allem Regisseur Morten Olsen zu spüren.

Nach 30 Minuten führte der Tabellenvorletzte überraschend, aber nicht unverdient mit 13:12. Den letzten Recken-Wurf vor der Pause setzte Nejc Cehte neben das Tor, das war sinnbildlich: Insbesondere aus dem Rückraum der TSV kam zu wenig. Gut, dass auf Timo Kastening Verlass war, obwohl der Nationalspieler an keiner einzigen Aktion aus dem Spiel heraus beteiligt war. Der 24-Jährige betrat nur zu vier Siebenmetern das Parkett – und verbuchte eine Quote von 100 Prozent. Zudem gelangen Doemnico Ebner im Tor einige Paraden bei knappen Rückständen und hielt sein Team damit im Spiel. Zudem blockte die Recken-Defensive den letzten Eulen-Angriff ab.