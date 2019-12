Hartes Wochenende für IceFighters Leipzig - Fluch gegen Herne soll gebrochen werden

Leipzig. Sieben Spiele in siebzehn Tagen werden den Exa IceFighters Leipzig , aber auch ihren Kontrahenten alles abverlangen. „Natürlich sind diese Spiele noch mal besonders richtungsweisend, weil du fast alle zwei Tage spielst“, erklärt Cheftrainer Sven Gerike.

Der Coach ahnt, dass nach diesen Spielen endgültig eine Prognose zu machen ist: „Da sollten sich die einzelnen Gruppierungen in der Tabelle herauskristallisieren.“ Seine Mannschaft hat die Hinrunde der Hauptrunde gemeistert, steht aktuell auf Platz fünf. Was dem Saisonziel entsprechen würde. Gerike dazu: „Wir standen permanent auf einem dieser Plätze, haben den Saisonstart bestätigt. Wir gehören zu Recht dahin.“

Mehr zum Eishockey in Leipzig

Das Programm in den kommenden Wochen und freilich schon Tagen hat es in sich. Freitagbend gastiert (20 Uhr) im Kohlrabizirkus der Tabellenzweite Herne. Am Sonntag folgt beim Dritten Crocodiles Hamburg (16 Uhr) der nächste Brocken. „Das sind wirklich zwei Hammer-Spiele. Wir müssen alles reinwerfen, weniger Fehler machen, persönlich und mannschaftlich disziplinierter spielen. Das wird ein sehr, sehr intensives Wochenende“, weiß der Head Coach.