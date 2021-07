Härtetest vor Saisonstart: VfB Stuttgart empfängt den FC Barcelona vor großer Kulisse

Jetzt ist es offiziell: Der VfB Stuttgart empfängt zum Abschluss der Vorbereitung auf die Bundesligasaison 2021/2022 den FC Barcelona zum letzten Testspiel. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Am 31. Juli wird der 26-malige spanische Meister zu Gast in der Mercedes-Benz-Arena sein und im Rahmen seines Trainingslagers in Donaueschingen gegen die Schwaben antreten.

