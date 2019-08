Härtetest gegen Ex-Kapitän Häfner: Recken treffen auf MT Melsungen

Diese Bilanz ist makellos: In bisher fünf Testspielen gewannen die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf jedes Mal. Der härteste Vorbereitungsgegner kommt allerdings erst noch. Trotzdem lässt es sich bis jetzt gut an,

"Stimmung im Team macht einfach Spaß"

Am Mittwoch in Alfeld entzauberten die Recken mit 32:20 den Perspektivkader der russischen Nationalmannschaft – zugegeben, ein Team ohne Stars. „Man sollte das nicht zu hoch hängen“, bremste denn auch Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. Doch auch er war angetan vom Auftritt seiner Mannschaft. Aus sportlicher und zwischenmenschlicher Sicht. „Die Stimmung im Team macht einfach Spaß“, findet Christophersen. „Vielleicht können wir am Wochenende in Bremen daran anschließen.“

Härtetest gegen Häfner am Samstag

Am Samstag wollen die Recken beim Dextra-FM-Cup um 14 Uhr einen ganz dicken Brocken aus dem Weg räumen: Gegner ist das auftstrebende Starteam der MT Melsungen mit Ex-Recke Kai Häfner, der im Sommer zu den Nordhessen wechselte. Das Duell mit Melsungen wird zum ersten echten Gradmesser für das Team von Cheftrainer Carlos Ortega.