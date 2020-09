"Härtetest" gegen Spanien, "Grenzwertiges" Programm bis zur EM: So läuft der DFB-Neustart

Satte acht Spiele hat das DFB-Team bis dahin noch vor der Brust. Die Partie in der Nations League an diesem Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien (20.45 Uhr, ZDF) bildet dabei den Auftakt, bevor es am Sonntag in Basel gegen die Schweiz weitergeht. Im Oktober und November folgen je zwei Dreierpacks mit den Rückspielen, den weiteren Partien gegen die Ukraine und zwei Testspielen gegen die Türkei und die Tschechische Republik.

Joachim Löw: DFB-Programm ist "grenzwertig"

Längste DFB-Pause seit dem Zweiten Weltkrieg

Wenn die Nationalelf heute gegen Spanien aufläuft, sind sage und schreibe 289 Tage seit dem letzten Länderspiel am 19. November gegen Nordirland vergangen. Mit einem furiosen 6:1 verabschiedeten sich Toni Kroos und Co. in Frankfurt in die Winterpause (die es in diesem Jahr nicht geben wird). Ausgerechnet die Partie gegen Spanien (in Madrid) war im März dann die erste, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. So eine lange Unterbrechung hatte es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Außerdem ist es das erste Länderspiel in der DFB-Geschichte, welches ohne Zuschauer stattfinden wird. Allen Umständen zum Trotz will Löw die Nations League seriös angehen und ein Debakel wie bei der Premiere vermeiden, als man Gruppenletzter wurde und nur aufgrund der Aufstockung des Wettbewerbs nicht in die ­B-Grup­pe abstieg.