Härtetest: Werder Bremen überträgt "Geheimtreffen" mit Hannover 96 im Stream

Nach der kurzfristigen Verpflichtung von Dennis Aogo und Marc Stendera testete Hannover 96 im September schon einmal geheim gegen Bundesligist Werder Bremen. Bremen gewann nach einem Treffer von Claudio Pizarro mit 1:0. Am 12. Januar besucht 96 den Erstligisten zum Rückspiel auf "Platz 11". Die Uhrzeit steht noch nicht fest. Fans sind dabei nicht zugelassen.

Werder bietet Livestream an

Zumindest nicht vor Ort. Werder überträgt den Härtetest live auf der Klub-Homepage. Tags zuvor testet 96 bereits den Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn im Stadion an der Eilenriede. Bisher gibt es keine Hinweise, dass der Test geheim sein soll. 96-Trainer Kenan Kocak wird in beiden Tests verschiedene Formationen ausprobieren. Ziel ist es, bis dahin die ersten neuen Spieler schon am Start zu haben. Kocak und Sportdirektor Jan Schlaudraff suchen aktuell nach Verstärkungen für die Defensive, fürs zentrale Mittelfeld und die Offensive.