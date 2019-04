Hartharena: Fußball ist nicht nur was für Jungs

Hartha. Den Fußball kicken wie die Profis oder fetzige Schritte aus verschiedenen Tanzstilen lernen: Im Sportcamp hatten rund 40 Kinder ein volles Programm in der Hartharena.

Maria wächst in einer Familie auf, die gerne Fußball spielt. So ist sie auch abseits des Sportcamps Teil des Fußballvereins Hartha Geringswalde. „Ich finde es toll, dass es ein Teamsport ist. Außerdem kann man seine Wut am Ball rauslassen“, erzählt die Zehnjährige. Sie ist das einzige Mädchen im Fußballcamp, aber das sei sie gewöhnt, denn auch in ihrem Verein spielen nur Jungs mit Ausnahme von ihr. „Das ist doch ganz normal. Manche sagen etwas zu mir, aber das ist mir egal, weil mir Fußball Spaß macht“, sagt sie.

Im Harthaer Fußballcamp spielen die Kinder die Champions League nach. © Bartsch

Seit Dienstag spielt Maria mit den anderen Kindern die Champions League nach. Verschiedene Trainer unterstützen Organisator und Betreiber von ML Sports Martin Leimner. Sie denken sich Spiele wie den Schützenkönig aus - wobei der Ball über eine Rampe ins Ziel geschossen wird - oder lassen die Kids mit vier Toren frei spielen. Zwischendurch feuert Leimner die Kinder an und lobt sie. „Einige kommen aus Vereinen, andere nicht. Deshalb versuchen wir mit Spielereien nicht nur die Profis zu animieren. Es soll ja Spaß machen“, sagt der ehemalige Leistungssportler. Vor über zehn Jahren habe er angefangen das Sportcamp zu organisieren. Damals gab es so ein Angebot nicht, deshalb sei die Nachfrage groß gewesen. Auch heute noch melden sich zahlreiche Kinder zu den Camps an. Kooperationspartner, wie der Gesundheitssport Döbeln e.V. unterstützen ihn. Jetzt schon können sich Kinder für die nächsten Feriencamps anmelden.

Kinder übernachten in der Halle der Hartharena

„Es ist anstrengend, aber so ist Fußball eben. Im Fußballtraining haben wir nur eineinhalb Stunden Zeit, deshalb finde ich es toll, dass es im Camp so lange geht“, erzählt Maria. Von 9 bis 16 Uhr werden die Kinder täglich beschäftigt. Am Donnerstag hatten sie sogar die Möglichkeit in der Halle der Hartharena zu übernachten. Zuvor kamen Eltern, Großeltern und Geschwister vorbei, um sich anzusehen, was sie in den letzten Tagen der Osterferien gelernt haben. Eltern konnten mit ihren Schützlingen Fußball spielen und die Tänzer zeigten Schritte aus Breakdance, Garde oder Bauchtanz. Verschiedene Trainer haben sie in den letzten Tagen dafür trainiert, unter anderem Breakdancer Felix Roßberg.

„Alle sind nett und die Tänze sind schön“, sagt die siebenjährige Linda. Für die Tänzerinnen sind Jasmin Neubert und Melissa Helm zuständig. „Wir haben zum ersten Mal auch ein Mädchen mit Downsyndrom dabei und das klappt sehr gut“, erzählt Neubert. Das Mädchen werde gut integriert und mache genauso mit wie die anderen Kinder.

Sonderprogramm am letzten Tag: Kinder fahren Inliner, Rollschuh und Skateboard

Am Freitag war der letzte Tag des Sportcamps. Neben Fußball und Tanz durften die Kinder Inliner, Rollschuh und Skateboard fahren. „Ich bin traurig, dass es vorbei ist“, sagt der zehnjährige Lenny, „Ich habe viele neue Freunde kennengelernt“. Auch Maria möchte beim nächsten Mal in den Herbstferien dabei sein – natürlich wieder im Fußballcamp.

In den Sommerferien finden Breitensport Camps in Siebenlehn (8. bis 12. Juli), Leisnig (15. bis 19. Juli) und Döbeln (29. bis 2. August) statt. Außerdem können Kinder in den Sommerferien mit zum Ostsee Camp, wo sie unter anderem surfen und segeln. In den Herbstferien gibt es wieder das Ferienangebot des Tanz- und Fußballcamps, diesmal in Döbeln. Im Winter wird Ski und Snowboard in Oberwiesenthal oder Österreich gefahren. Mehr Infos zu den Sportcamps unter www.ml-sports.de.

Von Nicole Grziwa

