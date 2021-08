Hartmann-Abschied bei Dynamo Dresden endgültig: "Erstmal weg vom Fußball"

Trainer Schmidt: "Bürotür immer offen"

Gern hätten Sportgeschäftsführer Ralf Becker und vor allem Trainer Alexander Schmidt den früheren Dynamo-Kapitän in anderer Funktion an den Verein gebunden. "Meine Bürotür ist immer offen", erklärte Schmidt noch vor dem Paderborn-Spiel. Der 52-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit den verletzten Hartmann als Trainer für Standardsituationen in sein Gespann eingebunden. Eine Position, in der Schmidt ihn auch gern weiterbeschäftigen wollte.