Hartmann bei der Dynamo Dresden zurück im Mannschaftstraining

Dresden . Nach einer Woche mit zwei Niederlagen und dem damit verbundenen Frust ist Fußball-Drittligist Dynamo Dresden am Dienstagnachmittag in die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen den SV Meppen (Sonnabend, 14 Uhr) eingestiegen. Erfreulich war dabei vor allem eines: Routinier Marco Hartmann kehrte dabei ins Mannschaftstraining zurück.

Der verletzungsanfällige 32-Jährige, dessen Vertrag im Sommer um ein Jahr plus Option verlängert worden war, hatte in den letzten vier Wochen wegen muskulärer Probleme pausiert und wird nun wieder an die volle Belastung herangeführt. Bislang konnte der Eichsfelder, der dienstälteste Spieler im Team, erst zwei Kurzeinsätze mit insgesamt 13 Minuten Spielzeit absolvieren. Nun hofft der große Blonde auf ein Ende seiner Leidenszeit.