Salihamidzic und Kovac erklären Bayern-Aufstellung gegen Tottenham: Deshalb sitzt Thiago auf der Bank

Der FC Bayern München ist im Top-Spiel der Champions League am Dienstagabend gegen Tottenham Hotspur gefordert - Superstar Thiago Alcantara sitzt gegen den Königsklassen-Finalisten des Vorjahres allerdings nur auf der Bank. Für den 28-Jährigen werden Corentin Tolisso und Joshua Kimmich im Mittelfeld agieren - was bedeutet, dass Bayern-Trainer Niko Kovac seine Abwehr umbaut. Statt Kimmich wird Benjamin Pavard auf der Außenverteidiger-Position spielen. In der Zentrale laufen nach der Verletzung von Lucas Hernandez Jerome Boateng und Niklas Süle auf. David Alaba kehrt nach Verletzungspause als Linksverteidiger zurück.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Tottenham Hotspur Manuel Neuer ©

Anzeige

Salihamidzic erklärt Thiago-Formkrise - Kovac setzt auf Offensive von Tolisso

Gegenüber Sky hat FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic den vorläufigen Verzicht auf den zuletzt Thiago erklärt: "Wir haben mehrere Optionen im Mittelfeld", so Salihamidzic Die Aufstellung von Tolisso zeige, dass man "nach vorn spielen" wolle - und dabei auf die "Gefährlichkeit" des Franzosen setzen will. "Wir wissen was Thiago kann. Wir führen viele Gespräche mit ihm. Er weiß genau, wo er ist", erklärte der Sportdirektor. Die Verletzungspause zum Ende der Vorsaison stecke ihm noch immer in den Knochen: "Er arbeitet daran, wieder in Topform zu kommen."

Bei DAZN äußerte sich Trainer Kovac zum Bank-Platz von Thiago. So seien er und Kimmich "klassische Sechser" - mit Tolisso solle zudem für Offensive gesorgt werden, bestätigte Kovac die Äußerungen seines Sportdirektors.

Von Kimmich, der den FC Bayern zuletzt für die Leistung beim 3:2-Sieg gegen den SC Paderborn kritisiert hatte - und dafür von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in die Pflicht genommen wurde - forderte Salihamidzic zudem Leistung: "Ich habe gesagt, dass hier einer ruhig was sagen kann und vorneweg marschieren muss", so der Sportdirektor. Dann müsse man dies aber auch mit eigenen guten Leistungen unterstreichen.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.