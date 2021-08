Hasan Salihamidzic erklärt: So geht der FC Bayern mit Leroy Sané nach den Pfiffen um

Auch drei Tage später herrscht noch immer großer Ärger : FC-Bayern -Vorstand Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat die Pfiffe der Münchner Fans gegen Nationalspieler Leroy Sané erneut kritisiert. "Das darf natürlich nicht passieren", sagte Salihamidzic am Mittwoch vor dem Pokalspiel gegen den Bremer SV bei Sport1. Er erwarte von den eigenen Zuschauern, "dass sie hinter unseren Spielern stehen", sagte der Sportvorstand des Rekordmeisters - und gab gleichzeitig einen Einblick in den Umgang der Bayern mit Sané nach den Pfiffen.

Zum Hintergrund: Sané hatte sich am Sonntag beim 3:2-Sieg im Heimspiel gegen Köln kurz vor der Pause Pfiffe anhören müssen, als ihm zum wiederholten Mal ein Ballverlust unterlaufen war. Trainer Julian Nagelsmann wechselte den Flügelstürmer zur Pause aus - was einige Fans mit Applaus feierten. "Natürlich kriegt jeder mal auf die Schnauze, wenn er schlecht spielt. Aber nach dem Spiel, während des Spiels muss natürlich unsere Mannschaft unterstützt werden", sagte Salihamidzic vor dem Pokal-Duell, bei dem Sané in der Startelf stand.