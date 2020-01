FC Bayern: Torwart-Zoff zwischen Alexander Nübel und Manuel Neuer? Hasan Salihamidzic mit klarer Ansage

Der ablösefreie Wechsel von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München im kommenden Sommer ist eines der ganz heißen Themen in der Bundesliga-Winterpause. Für viele Fans und Experten ist der Transfer des 23-Jährigen, der bei den Schalkern Kapitän ist, umstritten, weil Nübel sich in München hinter FCB-Kapitän Manuel Neuer einordnen muss und Neuer wiederum Spielzeit abgeben soll. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat im Interview mit der Bild am Sonntag aber unmissverständlich klar gestellt, dass er kein Konfliktpotenzial zwischen den beiden Schlussmännern sieht und dass die Rollenverteilung eindeutig sei. "Manuel ist unsere Nummer 1! Er ist unser Welttorhüter, Weltmeister - ein starker Kapitän", sagte Salihamidzic.