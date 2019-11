Salihamidzic wird neuer Sportvorstand des FC Bayern - So reagiert das Netz: "1. April ist noch nicht"

Die Entscheidung steht: Hasan Salihamidzic soll zum Sportvorstand beim FC Bayern München befördert werden. Das gab der Aufsichtsrat nach seiner letztmals vom scheidenden Vereinspräsidenten Uli Hoeneß geleiteten Sitzung am Montagabend bekannt. Demnach beabsichtige der Klub, den Bosnier zum 1. Juli 2020 in den Vorstand zu bestellen. Hoeneß hatte die Beförderung von "Brazzo" vehement angeschoben. Salihamidzic habe seit seiner Berufung im Sommer 2017 „hervorragende Arbeit geleistet“, teilte der FC Bayern auf seiner Internetseite mit.

Hoeneß wettert gegen Salihamidzic-Sketpiker

Salihamdzic trotz Double in der Kritik

Der 42 Jahre alte Salihamidzic war nach seiner Zeit als aktiver Spieler Ende Juli 2017 als Sportdirektor an die Säbener Straße gekommen. In den folgenden beiden Spielzeiten gewann er mit den Münchnern zweimal die Meisterschaft und im Mai 2019 zudem den DFB-Pokal. Die Kritik am Bosnier beim deutschen Rekordmeister nahm aber kein Ende. Das spiegelt sich nach der Beförderung des Ex-Bayern-Profis in den Vorstand nun auch in den Netzreaktionen wieder.