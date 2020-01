Hasan Salihamidzic stärkt Hansi Flick: Trainer-Suche beim FC Bayern eingestellt

Acht Pflichtspiele, sechs Siege: Hansi Flick hat als Trainer des FC Bayern München bislang auf ganzer Linie überzeugt. Spieler wie Leon Goretzka und Philippe Coutinho betonten am Rande des Trainingslagers in Katar zuletzt, wie zufrieden sie mit dem Training unter dem 54-Jährigen sind. Coutinho adelte den Nachfolger von Niko Kovac regelrecht: "Wirklich jeder Spieler von uns ist glücklich mit ihm" , sagte der vom FC Barcelona ausgeliehene Spielmacher. Und die Meinung der Bayern-Profis deckt sich offenbar mit jener der FCB-Verantwortlichen: In einem Interview mit der Bild am Sonntag hat Sportdirektor Hasan Salihamidzic deutlich gemacht, dass aktuell nicht nach einem Flick-Nachfolger Ausschau gehalten werde.

25 für 2025: So könnte der Kader des FC Bayern in fünf Jahren aussehen

FC Bayern: Hasan Salihamidzic setzt voll auf Hansi Flick

Salihamidzic über Bayern-Trainer Flick: "Werden ganze Kraft verwenden, um ihn zu unterstützen"

Und das trotz der jüngsten Querelen um möglichen Winter-Transfers beim FC Bayern: Flick fiel im Katar-Trainingslager, das am Freitag endete, mit einer öffentlichen Transfer-Forderung nach "mindestens zwei Spielern" auf, kurz darauf wies ihn Salihamidzic zurecht. Jetzt scheint jedoch Ruhe zu herrschen: "Das Thema ist für mich durch. Und für Hansi meinem Eindruck nach auch", sagte Salihamidzic im Gespräch mit der Sonntags-Zeitung. Beim FCB herrscht wegen vieler verletzter Spieler aktuell Personal-Not . Nach der peinlichen 2:5-Niederlage im Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg kündigte Flick bereits an, sich mit dem 43-Jährigen wegen möglicher Neuzugänge zusammensetzen zu wollen.

Winter-Transfers beim FC Bayern: Salihamidzic erklärt Schwierigkeiten

Laut Salihamidzic werde es in dieser Transfer-Periode allerdings "nicht leicht" sein, die "Mannschaft sinnvoll zu verstärken". "Hansi hat die volle Unterstützung des Vereins. Aber Transfers sind immer an zwei Faktoren gebunden. Der finanzielle Rahmen muss passen und – noch wichtiger – die Qualität des Spielers muss stimmen", erklärte der Bayern-Chef.

Zuletzt wurde häufiger über ein Bayern-Interesse an Rechtsverteidiger Joao Cancelo von Manchester City berichtet. Nach jüngsten Informationen der "tz" will der Rekordmeister den Portugiesen vom englischen Meister ausleihen. "Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht. Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht", sagte ManCity-Trainer Pep Guardiola kürzlich über den Portugiesen. Dass Nationalspieler Leroy Sané, ebenfalls in Manchester unter Vertrag, schon im Winter zum FCB wechselt, hatte Salihamidzic bereits auf einer Pressekonferenz in Katar ausgeschlossen.