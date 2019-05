FC-Bayern-Sportdirektor Salihamidzic über Leverkusen-Star Havertz: "Müssen die Augen offen halten"

Für welches Team kickt Nationalspieler Kai Havertz in der nächsten Saison? Stand jetzt hat der 19-jährige Mittelfeldspieler noch Vertrag in Leverkusen bis 2022. Doch angesichts seiner überragenden Leistungen in dieser Spielzeit (16 Tore und vier Vorlagen) scheint ein langfristiger Verbleib bei Bayer äußert unwahrscheinlich. Vor allem dann, wenn der Klub die Qualifikation für die Champions League verpassen sollte.