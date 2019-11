FC Bayern: Rummenigge und Hoeneß verteidigen Salihamidzic - "Keiner kennt ihn"

Selbst auf der Jahreshauptversammlung mit dem Abschied von Uli Hoeneß im Zentrum der Aufmerksamkeit blieben die Verantwortlichen des FC Bayern nicht von Kritik an Hasan Salihamidzic verschont. Als sich die Mitglieder des deutschen Rekordmeisters äußern durften, wurde schnell der längst nicht unumstrittene Sportdirektor thematisiert.

Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge nahm den früheren Profi daraufhin in Schutz und betonte: "Keiner, der über ihn schreibt, keiner, der sich in den sozialen Medien über ihn auskotzt, kennt ihn. Er ist super engagiert. Er hat nur eines im Sinn: Wohl und Wehe des FC Bayern, der Mannschaft und damit auch den Erfolg. Ich bitte Sie mit diesen Themen in Zukunft sensibler umzugehen. Deutsch ist nicht seine Heimatsprache. Uli war die Benchmark für alle. Glauben Sie mir eins: Hasan ist auf einem guten Weg, geben Sie ihm die Chance. Er verdient sie."