Hasebe plant Karriere-Ende mit 39 Jahren: Das waren die ältesten Feldspieler in der Bundesliga

Makoto Hasebe hängt bei Eintracht Frankfurt noch ein Jahr dran. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Japaners wurde einen Tag vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky) verlängert. Der Japaner soll noch ein weiteres Jahr als Spieler auf dem Platz agieren. Schon in dieser Saison ist Hasebe mit 38 Jahren der älteste, eingesetzte Profi – gefolgt von Hoffenheim-Ersatzkeeper Philipp Pentke (36). In der nächsten Spielzeit rückt Hasebe mit dann 39 Jahren in einen historischen, elitären Kreis vor. Anzeige

In der Bundesliga-Geschichte gab es bisher nur 19 Profis, die im Alter von 39 Jahren noch in der deutschen Elite-Klasse zum Einsatz gekommen sind. Das Besondere dabei: Nur sieben davon waren Feldspieler. Doch mit Klaus Fichtel führt ein Verteidiger die Bestenliste an. Im Mai 1988 kam er im Trikot von Schalke 04 bei der 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen im Alter von 43 Jahren, sechs Monaten und zwei Tagen zum Einsatz. Eintracht-Routinier Hasebe wäre bei einem möglichen Einsatz am letzten Spieltag der kommenden Saison (27. Mai 2023) 39 Jahre, vier Monate und acht Tage alt - und würde damit auf Platz sieben in der Liste der ältesten, eingesetzten Feldspieler landen. Eine Übersicht.

Die zehn ältesten Bundesliga-Feldspieler

Klaus Fichtel (FC Schalke 04): 43 Jahre, sechs Monate und zwei Tage

Claudio Pizarro (Werder Bremen): 41 Jahre, acht Monate und 24 Tage Mirko Votava (Werder Bremen): 40 Jahre, sieben Monate und elf Tage Manfred Burgsmüller (Werder Bremen): 40 Jahre, vier Monate und 20 Tage Morten Olsen (1. FC Köln): 39 Jahre, neun Monate und 27 Tage Michael Tarnat (Hannover 96): 39 Jahre, sechs Monate und 19 Tage Günter Sebert (Waldhof Mannheim): 39 Jahre und 19 Tage Max Morlock (1. FC Nürnberg): 38 Jahre, elf Monate und 28 Tage Richard Kreß (Eintracht Frankfurt): 38 Jahre, elf Monate und 23 Tage Lothar Matthaus (FC Bayern): 38 Jahre, elf Monate und zwölf Tage Quelle: transfermarkt.de