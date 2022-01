Hasenhüttl ärgert Guardiola: Southampton trotzt Manchester City ein Remis ab

Sorgt dieses Ergebnis wieder für ein spannenderes Titelrennen in der Premier League ? Nach zwölf aufeinanderfolgenden Liga-Siegen hat Manchester City erstmals seit Ende Oktober (0:2 gegen Crystal Palace) Punkte liegengelassen. Beim FC Southampton kam die Mannschaft um Star-Trainer Pep Guardiola nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Kyle Walker-Peters (7. Minute) brachte den Außenseiter sogar in Führung, Aymeric Laporte (65.) verhinderte mit seinem Ausgleichstreffer jedoch einen sensationellen Sieg der Elf von Ex-RB-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl.

Hasenhüttl wird damit wohl einer der wenigen Trainer sein, gegen den das Guardiola-Team in dieser Saison nicht mindestens drei Zähler geholt hat. In der Hinrunde erkämpften sich die "Saints" ein torloses Remis gegen die Superstar-Mannschaft aus Manchester.

Manchester City baut durch den Punktgewinn die Tabellenführung zunächst aus. Zwölf Punkte liegt City aktuell vor dem ersten Verfolger FC Liverpool, der allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat, in Front. Mit zwei Siegen könnten die "Reds" um den deutschen Trainer Jürgen Klopp auf sechs Punkte an die "Citizens " heranrücken und wieder für etwas mehr Spannung in der Liga sorgen. Liverpool tritt am Sonntag (15 Uhr) bei Crystal Palace in London an