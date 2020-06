Hasenhüttl über 0:9 gegen Leicester: "Wenn man so etwas beruflich überlebt, verliert man alle Ängste"

Wer als Trainer so eine Packung kassiert, braucht gute Argumente: Am 25. Oktober verloren Ralph Hasenhüttl und sein FC Southampton in der Premier League mit 0:9 gegen Leicester City. Es war eine Heimniederlage historischen Ausmaßes. Dennoch hielten die Süd-Engländer entgegen aller Mechanismen des Fußball-Geschäfts am schwer erschütterten Ex-Leipzig-Trainer fest. Der schaffte die Wende - und wurde mit einem neuen Vertrag bis 2024 belohnt. "Die hatten mehr Vertrauen in mich, als ich damals in mich hatte", sagte der Österreicher im Kicker rückblickend über die Klub-Bosse.