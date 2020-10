Southampton-Trainer Hasenhüttl: Für den FC Bayern wäre die Premier League "definitiv nicht so einfach"

In der Bundesliga ist der FC Bayern das Maß aller Dinge. Zum achten Mal in Folge sind die Münchener als amtierender deutscher Meister in die neue Saison gegangen. Ob die Dominanz in der englischen Premier League die gleiche wäre? Zumindest Ralph Hasenhüttl, Trainer vom FC Southampton, glaubt nicht daran: "Das ist in der Premier League definitiv nicht so einfach möglich", sagte der Österreicher der Bild. "Aber das heißt nicht, dass sie nicht auch da vorne mit dabei wären."

"Sie sind momentan die stärkste Mannschaft der Welt. Was sie letztes Jahr unter Hansi Flick gespielt haben, war atemberaubend – fast nicht zu verteidigen", lobte Hasenhüttl den Triple-Sieger aus München. "Ich glaube trotzdem, dass es in der Premier League schwieriger ist, so unangefochten in Führung zu sein, weil einfach die Dichte eine Spur weit höher ist", erklärte der ehemalige Leipzig-Trainer aber auch. Zudem sei es in der englischen Eliteliga schwieriger, "sich am Wochenende mit 50 Prozent zu einem Sieg zu retten, um sich dann auf die Champions League zu konzentrieren."