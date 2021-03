Hasenhüttl zum neunten Mal in Folge sieglos: Richarlison-Tor reicht Everton gegen Southampton

Der FC Southampton ist in der Premier League zum neunten Mal in Folge sieglos geblieben und gerät nach einer furiosen Hinrunde mit zwischenzeitlicher Tabellenführung mehr und mehr in Abstiegsgefahr. Die Mannschaft von Ex-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl verlor beim FC Everton mit 0:1 (0:1) und steht nach Abschluss des 26. Spieltags nur noch sieben Punkte über dem Strich. Everton hingegen bleibt dem Stadtrivalen FC Liverpool auf den Fersen, ist punktgleich mit dem Klopp-Team Siebter und erhält sich die Champions-League-Chancen. Anzeige

Die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Carlo Ancelotti war im Goodison Park bereits in der neunten Minute durch ein Tor von Richarlison in Führung gegangen. Es blieb der einzige Schuss aufs Tor der Toffees. Auch von Southampton kam wenig, der Hasenhüttl-Elf war die Verunsicherung der letzten Wochen anzumerken. Seit Weihnachten konnten die Saints lediglich sechs Punkte in zwölf Spielen holen, das ist ligaweit der schlechteste Wert.