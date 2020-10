Werner und Havertz schießen erste Liga-Tore – Chelsea wirft dennoch Sieg gegen Southampton weg

Die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz haben ihre ersten Tore in der Premier League geschossen, konnten den erneut defensivschwachen FC Chelsea aber nicht vor einem vermeidbaren Punktverlust gegen den FC Southampton bewahren. Beim umkämpften 3:3 (2:1) gegen die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl zeigte vor allem Werner mit einem Doppelpack und einer Torvorlage endlich auch in der Liga, was er kann. Sowohl Werner als auch Havertz waren in den ersten vier Spielen in der Premier League torlos geblieben, hatten lediglich im League Cup getroffen. Chelsea kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer und verpasste es damit, sich in der Tabelle zwischen Leader Everton und Meister Liverpool zu schieben, die am Nachmittag 2:2 gespielt hatten. Die Blues bleiben lediglich in der Verfolgergruppe.