Hasenhüttl-Team schockt Manchester United in der Nachspielzeit: Southampton erzwingt spätes Remis

Manchester United verpasste am Montagabend im Spiel gegen den FC Southampton den Vorstoß auf die Champions-League-Ränge. Mit einem Sieg hätten die "Reds" in der Premier-League-Tabelle auf Platz drei springen können - so bleiben sie Fünfter. Die Gäste aus Southampton - auf dem zwölften Platz und damit im Niemandsland der Tabelle - hatten vor der Partie nur noch theoretische Chancen, die Europa-League-Plätze zu erreichen.

Vor dem Anpfiff gab es im Old Trafford noch eine Gedenkminute für Legende Jack Charlton. Der WM-Held von 1966 war am vergangenen Freitag im Alter von 85 Jahren verstorben.