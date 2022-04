Hassliebe Paris–Roubaix: Romy Kasper und Felix Groß freuen sich auf den Klassiker zu Ostern

Leipzig. „Die Menschenmassen am Streckenrand waren wirklich unglaublich“, sagte Felix Groß vor 14 Tagen nach seiner ersten Flandernrundfahrt. „Das Publikum hat uns das Kopfsteinpflaster hinaufgejubelt. Ich hatte das gesamte Rennen über Gänsehaut.“ Schon auf den ersten 150 Kilometern gab er alles für sein Team UAE Emirates, um eine Ausreißergruppe einzuholen. Dabei konnte er sich selbst an der Spitze des Feldes behaupten und sich den Fans am TV-Gerät oder im Livestream zeigen. „Leider bin ich nicht bis ins Ziel gekommen.“ 210 Kilometer hatte er letztlich auf der Uhr. Auch 70, 80 andere Fahrer schafften es nicht bis ins Ziel des 272 km langen Klassikers. In seiner ersten Profi-Saison der höchsten Kategorie war der Leipziger von seinem Team UAE-Emirates eigentlich noch nicht für das große Rennen vorgesehen, konnte jedoch kurzfristig nachrücken.

