Hat Hannover 96 durch die Dresden-Absage einen Vorteil gegen Osnabrück? Das ist eure Meinung!

Während alle anderen Zweitligisten nach knapp zwei Monaten Pause an diesem Wochenende den Kaltstart vor Geisterkulisse bestritten, bleibt Hannover 96 noch Zuschauer. Da das Heimspiel gegen Dynamo Dresden wegen positiver Coronatests bei der SGD abgesagt werden musste, hat 96 noch eine Woche Zeit bis zum Auftakt. Am kommenden Samstag (13 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück an.

Wir wollten von euch wissen, ob der verspätete Start für Hannover 96 ein Vorteil ist. Die Meinungen darüber gingen auseinander, von knapp 900 Teilnehmern votierte nur knapp ein Viertel (24,9 Prozent) dafür, dass die zusätzliche Trainingswoche einen Vorteil verschaffen würde. 33,4 Prozent der User sind der Meinung, dass sich der Trainingsvorteil durch die fehlende Spielpraxis der Roten ausgleicht. 25,8 Prozent waren sogar der Meinung, dass die Osnabrücker durch die Spielpraxis einen Vorteil haben. Und 15,8 Prozent der Teilnehmer sahen in der Debatte keinen Sinn - da sie glauben, dass auch das nächste 96-Spiel abgesagt wird