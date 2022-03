"Hat mit Fairness nichts zu tun": VfL-Trainer Martinson sauer über Dortmunder Aufgebot

Nach dem 25:25-Remis gegen den PSV Recklinghausen war die Hoffnung bei den Drittliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg groß, auch gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund etwas Zählbares mitnehmen zu können. Doch daraus wurde nichts, der VfL musste am Samstagabend eine deutliche 22:40-(13:20)-Klatsche hinnehmen.

"Ich bin ehrlich gesagt noch geschockt", sagte VfL-Trainer Joschi Martinson tags darauf, "und auch stinksauer." Das galt allerdings nicht seiner eigenen Mannschaft, sondern der gegnerischen. Die hatte nämlich einige Spielerinnen aus der Bundesliga-Mannschaft in ihren Reihen, was auch den teils einseitigen Spielverlauf erklärt. Nach nicht einmal vier Minuten lagen die Gastgeberinnen bereits mit 0:5 zurück, knapp sechs Minuten später hieß es aus ihrer Sicht 3:10. Für Trainer Martinson war das ein Unding: "Wenn ich gegen die erste Mannschaft von Borussia Dortmund spielen will, vereinbare ich mit denen ein Testspiel. Es muss aber nicht sein, dass von denen fünf, sechs Spielerinnen in der zweiten Mannschaft spielen. Was hat das für einen Sinn?"