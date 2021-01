"Hat Ohr an der Masse": So kommentieren Vereine die Wahl von Hermann Winkler zum NOFV-Präsidenten

"Kompetente, unüberhörbare und lösungsorientierte Stimme"

Enger Schulterschluss mit den Vereinen

Das Arbeitspensum wird für Winkler in den kommenden Wochen noch einmal deutlich steigen. Schließlich ist der 57-Jährige gleichzeitig Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) und aufgrund seines neuen Amtes auch DFB-Vize-Präsident. Sein SFV-Vize (und vielleicht Nachfolger an der Spitze) Dirk Majetschak gab bereits einen Ausblick auf kommende Aufgaben. Zum Einen sei da die Sportschule „Egidius Braun“ in Leipzig. „Außerdem steht nach der Corona-Zwangspause auch eine mehrjährige Strukturreform im SFV an, da ist viel zu tun. Um alles werden sich Hermann und ich aber gemeinsam kümmern“, so Majetschak gegenüber dem SPORT BUZZER. Ob er selbst das Präsidentenamt anstrebt? "Das würde ich nicht ausschließen." Es mache aber erst Sinn sich darüber Gedanken zu machen, wenn Winkler auch auf dem NOFV-Verbandstag 2022 als Präsident bestätigt wird.

Und der neue Präsident selbst? Winkler sprach am Abend seiner Wahl davon, dass es nun wichtig sei, gemeinsam mit den Vereinen einen engen Schulterschluss zu üben. Der Druck auf viele Amateuerclubs ist größer denn je. Für diese Aufgabe müsse man sich Verbündete suchen. In den kommenden Tagen will Winkler an zwei Stellen besonders angreifen – etwa bei der DFB-Spitze in Frankfurt, die der Sachse gerne auch mal kritisiert hat. Ebenso sucht der Fußballfunktionär das Gespräch mit der Politik. „Während ostdeutsche Regionalligaclubs bisher von Hilfsgeldern unbeachtet waren, floss in Nordrhein-Westfalen eine Menge Geld in die Vereine“, sagt Winkler. Er werde daher in den kommenden Tagen den Kontakt zum Innenministerium suchen und politische Lobbyarbeit leisten. Ein weiterer Ansprechpartner, an den sich Winkler wenden will: Marco Wanderwitz, Ostbeauftragter der Bundesregierung. „Das Ganze stellen wir unter die Schlagworte Zusammenhalt, Vertrauen und Optimismus“, sagte Winkler am Freitag dem SPORTBUZZER.