Hat RB Leipzig erneut Interesse an Monacos Benjamin Henrichs?

Leipzig. Nach einem Bericht des Fachmagazins „Kicker“ hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig erneut Interesse an Nationalspieler Benjamin Henrichs. Die Sachsen sollen ein Angebot für den 22 Jahre alten Defensivspieler beim französischen Erstligisten AS Monaco abgegeben haben, berichtete der „Kicker“ am Sonntag. Henrichs ist auf beiden defensiven Außenbahnen und als zentraler Abwehrspieler einsetzbar.