"Hat sich sehr gut angefühlt": Stimmen zum 2:0-Sieg von RB Leipzig gegen Bremen

Leipzig. RB Leipzig hat seine beeindruckende Heim-Serie ausgebaut und die Sieglos-Krise von Werder Bremen verschärft. Die Sachsen setzten sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga 2:0 (2:0) gegen Werder Bremen durch . Während Leipzig wettbewerbsübergreifend der neunte Heim-Erfolg nacheinander gelang, ist Bremen nun seit acht Spielen ohne Sieg. Zumindest vorübergehend übernahm RB die Tabellenführung, konnte von dem bei Union Berlin spielenden Bayern München am Samstagabend aber noch überholt werden.

Kapitän Marcel Sabitzer (26. Minute) brachte RB per Foulelfmeter in Führung. Es war bereits der sechste Strafstoß, den die Leipziger in dieser Saison zugesprochen bekamen und der fünfte daraus resultierende Treffer. Dani Olmo (41.) erhöhte nach einer technisch sehenswerten Aktion. Für Bremen war es im fünften Spiel in Leipzig die fünfte Niederlage.