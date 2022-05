Hätte den 1. FC Köln "nur für ganz wenige Vereine verlassen": Salih Özcan erklärt seine Entscheidung für den BVB

Borussia Dortmund hat den türkischen Nationalspieler Salih Özcan vom 1. FC Köln verpflichtet. Der 24-Jährige erhält beim Revierklub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der Abschied als Köln erfolgt nach 15 Jahren beim FC. Mit dem Transfer zum BVB möchte der Mittelfeldspieler den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. "Meine Stadt hätte ich nur für ganz wenige Vereine verlassen" , sagt Özcan in einer offiziellen Mitteilung und begründet seine Entscheidung mit mehreren Punkten.

"Die Energie von Borussia Dortmund, die man förmlich spüren kann, plus die Möglichkeit, regelmäßig in der Champions League spielen zu können, haben mich letztlich zu meiner Entscheidung geführt. Ich freue mich sehr, mich beim BVB vor mehr als 81.000 Zuschauern weiterentwickeln und der Mannschaft mit meiner Art Fußball zu spielen, in der Bundesliga und der Champions League helfen zu können. Ich bin sehr ehrgeizig und bereit, alles dafür zu investieren", sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler. In einer Mitteilung seines langjährigen Klubs ergänzte Özcan: "Der BVB gehört zu den größten Klubs in Europa. Ein Fußballprofi bekommt nicht oft die Möglichkeit, zu einem Verein zu wechseln, der sowohl um die Meisterschaft als auch regelmäßig in der Champions League spielt und zudem eine ähnlich emotionale Fanszene hat wie der FC."