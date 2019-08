"Hatte schon schwierige Zeiten": 96-Neuzugang Jannes Horn im SPORTBUZZER-Interview (Teil 1)

Haben Sie nach dem Sieg in Wiesbaden noch für die Mannschaft ein Einstandslied singen müssen?

Sie kommen aus Braunschweig. Wie erklären Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden, dass Sie jetzt für 96 spielen?

Mein Bruder Florian ist Physiotherapeut bei Eintracht, ich bei 96. Ich habe aber nie für den BTSV gespielt. Deswegen nehme ich das mit Humor. Da muss sicherlich keiner Angst haben, dass ich Halbgas gebe, nur weil ich in Braunschweig geboren bin. Es gibt Sprüche, aber alles halb so wild, meine Freunde stehen ja jetzt nicht bei der Eintracht im Fanblock.

Sie sind sehr gläubig. Wie viel bedeutet Ihnen das?

Ich würde lieber häufiger in die Kirche gehen. Etwa einmal im Monat bin ich dort. Vorm Schlafen bete ich. Ohne mein Gebet könnte ich gar nicht einschlafen. Mit 14 war das noch nicht ganz so, da habe ich meinen Konfirmationsunterricht abgebrochen. Das kam erst so vor vier oder fünf Jahren.