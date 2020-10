"Hatte schon so ein Gefühl": Das sagen heimische Aktive zum Amateursport-Stopp

Basketball

„Ich hatte beim Training am Dienstag so ein Gefühl, dass es das letzte Mal in diesem Jahr sein könnte“, sagt Christian Wessel, Spieler und Teamsprecher beim Basketball-Oberligisten TV Jahn Wolfsburg. Jetzt weiß er: Heute wird noch einmal trainiert, das Spiel am Sonntag gegen den SC Weende fällt aber schon aus. „Aber ob der Gegner anreist weiß ich nicht, der Verband hat es den Teams freigestellt“, so Wessel, der auf die Partie hofft: „Es wäre schön, weil nicht absehbar ist, ob wir in dieser Saison dann überhaupt noch einmal spielen.“ Für den Stopp hat er Verständnis: „Der Sport ist leider verzichtbar. Glücklich macht mich das aber nicht. Meine Frau spielt, meine Tochter spielt. Ich spiele. Es wird komisch ohne Basketball sein. Aber die Gesundheit geht vor.“

Tischtennis

Gerhard Henneicke, Vorsitzender des Tischtennis-Regionsverbands Wolfsburg-Gifhorn bedauert es, dass im November kein Trainings- und Spielbetrieb stattfinden darf, zeigt allerdings auch Verständnis. „Die Sicherheit geht vor, das ist ganz klar. Mir tut es leid, dass wir schon wieder unterbrechen müssen und ich hoffe, dass wir dann im Dezember zumindest wieder spielen können. Der Pandemie-Verlauf ist aber nicht vorhersehbar, deshalb müssen wir sehen, wie es dann weitergeht.“

Besonders die Zukunft des Tischtennis-Nachwuchses bereitet Henneicke Sorgen. „Für den Nachwuchs ist es schlecht, dass der Trainings- und Spielbetrieb schon wieder ausfällt. Für uns ist es in der Mitglieder- und Nachwuchsgewinnung sehr schwer, wenn solche Pausen stattfinden. Tischtennis ist sehr trainingsintensiv, bis man erste Erfolgserlebnisse hat, muss man fleißig trainieren. Gerade die Anfänger fangen dann wieder bei null an, das ist sehr deprimierend.“

Volleyball

Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband hatte der Ministerkonferenz bereits vorgegriffen und alle Spiele für das kommende Wochenende abgesetzt. Für Julian Mann, Spartenleiter und Spieler bei Verbandsligist MTV Gamsen, kommt die Zwangspause daher nicht überraschend. „Wir hatten es erwartet. Es ist natürlich schade, aber andere Dinge gehen gerade vor. Wir müssen damit leben und die Welt geht für uns damit nicht unter. Sobald Sport wieder möglich ist, werden wir den Trainingsbetrieb relativ schnell wieder aufrecht stellen.“

Badminton

Für Hans Werner Niesner, Badminton-Trainer beim BV Gifhorn, ist der Sport-Stopp „eine Katastrophe. Sowohl für die Leistungs- als auch für Breiten- und Hobbysportler.“ Er selbst findet die Entscheidung nicht in Ordnung: „In all der Zeit kenne ich einen einzigen Corona-Fall.“ Ihm fehlt hier die Verhältnismäßigkeit. Fakt ist: In der Regionalliga wird es damit für den BV Gifhorn weitere Ausfälle geben. „Die Saison könnte ins Frühjahr verlängert werden.“ So oder so: Wichtig wäre für Niesner, dass im Dezember die Hallen wieder offen sind.

Eishockey

Hart getroffen ist auch der Eishockey-Amateursport. Daniel Galonska, Chefcoach des Grizzlys-Nachwuchses: „Die Saison steht unter keinem guten Stern. Gerade hatten wir den Plan für den Spielbetrieb, im November sollte es richtig losgehen, nun ist es schon wieder vorbei. Die Kids kriegen immer wieder aufs Dach, ohne, dass sie etwas dagegen tun können. Das ist schon bitter.“ Erst das vorzeitige Ende der Saison, dann eine später Trainingsbeginn unter vielen Vorkehrungen. Nun standen die Hygienekonzepte, alles lief gut. Galonska: „Keiner hat sich angesteckt, die Aktiven ziehen das knallhart durch und bringen viele Opfer.“ Nun werden sie wieder ausgebremst. Er hofft, dass die ersten guten Ergebnisse, etwa der U17 in der DNL, allen zeigen, dass sich die Mühen und das Durchhalten auch in schweren Zeiten lohnen.