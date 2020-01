„Am Anfang hatten wir schon Bedenken": Blue Boys und Blue Girls motivieren die Shooters 

Szenenwechsel: Drei Wochen früher, gleiche Halle, anderer Gegner. Die Shooters liegen gegen den Eimsbütteler TV hoffnungslos zurück. „Sieht nicht wirklich gut aus“, gesteht Tucholski. Aber nur ganz leise. In sein Megafon brüllt er andere Worte. „Shooters, Shooters – du wirst niemals untergehen“. Am Ende gingen die Shooters mit 74:108 unter. Echte Fans müssen auch solche Stunden verkraften können.

Der Lohn für die Mühen, das Engagement auch bei Auswärtsspielen, sind die Siege des Teams. „Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön“, sangen die Edelfans. Die zwei Stunden Trommelarbeit in der Heimhalle hatten sich besonders nach dem letzten Spiel des Jahres gelohnt. Mit 103:88 hatten die Shooters den VfL Stade abgefertigt. „Nach solchen Spielen schmeckt das Bier noch etwas besser“, sagt Tucholski mit glücklichem und zufriedenem Gesichtsausdruck.

„Am Anfang hatten wir schon Bedenken, ob Trommeln, Megafon und das Anfeuern das Richtige sind“, sagte Tucholski. Hemmungen, immer wieder auf die Pauke zu hauen, standen am Anfang ebenfalls. Doch die Resonanz war groß. Die Spieler des TSV waren motiviert. „Es gab nur positives Feedback. Und nur das zählte", sagt Jaensch. In der kleinen Gymnasiumhalle reichten auch 50 bis 100 Fans, vier, fünf Blues Boys und zwei Trommeln, um für Stimmung zu sorgen.

Die Geschichte der Blue Boys - die Blue Girls im Namen kamen erst später hinzu - begann schon vor rund sechs Jahren. Damals noch in der bald danach baufällig gewordenen und mittlerweile abgerissenen Gymnasiumhalle. „Wir waren es aber nicht, die die Halle mit unseren Trommeln zum einstürzen gebracht haben. Die war schon hin. Nur keiner wusste das“, witzelte Jaensch. Er war es, der zusammen mit Tim Tucholsky und Peer Beck diesen Fanclub aus der Taufe gehoben hatte. „Aus Liebe zum Sport“, sagt Jaensch, der als einer der wenigen Blue Boys selber Basketball gespielt hat und noch immer in der dritten TSV-Mannschaft aktiv ist.

Stimmung verbreiten, Zuschauer animieren, Spieler motivieren

Der Umzug in die Michael-Ende-Schule ließ alles wachsen: Die Zuschauerzahlen, die sportlichen Ambitionen der Shooters, die Stimmung in der Halle und auch die Anzahl der Blue Boys. „Ich kann mich noch an die entscheidenden Spiele um den Aufstieg in die 1. Regionalliga gegen die beiden Göttinger Teams erinnern. Da war die Halle ein echter Hexenkessel“, sagt Tucholski. Die Shooters siegten nicht zuletzt durch die Unterstützung der Blue Boys und stiegen auf.

Es folgte ein abermaliger Umzug, diesmal in die für die bis dahin geltenden Verhältnisse riesige Halle an der Bunsenstaße. „Das war schon gewagt und ein Risiko, ob die Stimmung weiter rüberkommt“, sagt Tucholski. Doch die Mannschaft schaffte das, wurde im ersten Jahr gleich Vizemeister. Auch die Blue Boys bewältigten ihre neue Aufgabe in der bis zu 1000 Menschen fassenden Halle: Stimmung verbreiten, Zuschauer animieren, Spieler motivieren.